الصحة تسجل 823 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/19 | 15:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.وذكرت الوزارة في بيان، أن مختبراتها سجلت 823 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي، قابلها 9 حالات وفاة، فيما بلغ مؤشر الشفاء خلال الساعات الماضية 1813 حالة.

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