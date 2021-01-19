مئات الإصابات الجديدة بفيروس

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 9 حالات وفاة فقط خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 823 إصابة، و9 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1813 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 94%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 23 ألف شخص، 134 منهم تحت العناية المركزة.

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