النفط العراقية تعلن إيرادات الكميات المصدرة خلال الشهر الماضي

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان، انه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 88 مليوناً و 211 ألفاً و 750 برميل، بإيرادات بلغت4 مليارات و235 مليوناً و313 الف دولارٍ".

وجاء في الاحصائية بححسب البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 85 مليوناً و 195 الفاً و 608 برميلاً، بإيرادات بلغت 4 مليارات و89 مليوناً 41الف دولار".

وكانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و16 الفاً و142 برميلاً، بايرادات بلغت 146 مليوناً و272 الفاً و(112) دولاراً".

ومن الجدير بالذكر إن كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر كانون الاول الماضي بلغ كإيراد كلي اكثر من 96 مليون و443 الف و633 دولار، وفقاً للبيان.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد48.013 دولاراً.

الاحصائية اشارت الى اأن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

PUKmedia اعلام وزارة النفط

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