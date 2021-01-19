2021/01/19 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، في مدينة السليمانية، القنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان روب والر والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومسألة الانتخابات المبكرة في الإقليم كوردستان والعراق على ضوء المستجدات والأحداث الحالية، مجددين ضرورة إستمرار جهودنا لإجراء حوارات جدية وإزالة العقبات.

أكد الرئيسان المشتركان للإتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة تفعيل الجهود لمعالجة المشاكل في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على الإستقرار في المنطقة.

وأكدا كذلك، على تطبيق نظام اللامركزية ضمن إطار الإتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة، اذ أعتبروها نقطة مهمة، من أجل تقوية الحكومة والحفاظ على كيان إقليم كوردستان وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أكبر وتقديم الخدمات بشكل أفضل لجميع محافظات الإقليم.

وجدد الرئيسان المشتركان للإتحاد الوطني، تأكيد الإتحاد الوطني الكوردستاني على العمل المشترك والموحد للحفاظ على وحدة الصف بين القوى والأطراف.

وطالبا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها دور في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وحلحلة المشاكل من أجل تجاوز هذه المرحلة وإنهاء المشاكل العالقة بين حكومتي إقليم كوردستان والإتحادية على أساس الدستور وبشكل يحفظ حقوق المواطنين وأن لا يتم فسح الطريق من الآن وصاعداً بخلط قوت ومعيشة المواطنين مع المشاكل والصراعات السياسية وأن يتم الحفاظ على حياة ومعيشة المواطنين.

من جهته أعرب القنصل الامريكي العام في إقليم كوردستان عن إستعداد بلاده بإستمرار الجهود وتقديم الدعم ومساعدة الأطراف لإيجاد حلول مناسبة والتوصل إلى إتفاق نهائي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

وأعلن أيضاً، ان بلاده تعمل على تقديم العون إلى أقليم كوردستان في الجوانب الطبية والقطاع الخاص.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيسان المشتركان للإتحاد الوطني يجتمعان مع القنصل الأمريكي في الإقليم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيسان المشتركان للإتحاد الوطني يجتمعان مع القنصل الأمريكي في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).