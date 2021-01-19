التحالف الدولي: الطيارون العراقيون وجدوا طرقاً لصيانة طائرات ’’F-16’’ بعد انسحاب المستشارين

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت قوات التحالف الدولي، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أن الطيارين العراقيين وجدوا طرقاً لصيانة طائرات "F-16" بعد انسحاب المستشارين الدوليين.

وقال بيان للتحالف الدولي، حصلت عليه (بغداد اليوم): "يواصل أفراد القوة الجوية العراقية الذين يدعمون مهمة برنامج مقاتلات طائرات اف 16 في قاعدة بلد الجوية التدريب على حالات الطوارئ من خلال الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية القتالية".

أدناه نص بيان التحالف الدولي

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