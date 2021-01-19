موقف العراق الوبائي: تسع وفيات وارتفاع بالإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية - عاجل

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.وذكرت الوزارة في بيان أن مختبراتها سجلت 823 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي، قابلها 9 حالات وفاة، فيما بلغ مؤشر الشفاء خلال الساعات الماضية 1813 حالة.

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