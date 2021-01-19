الإعدام شنقا لقاتل موظف أمام زوجته وابنه في صلاح الدين

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا بحق متهم قام بقتل موظف في محكمة بداءة الشرقاط.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهم قام بالتعرض للموظف وأطلق النار عليه وهو داخل سيارته إثناء عودته إلى البيت بصحبة زوجته وابنه، لافتا إلى أن سبب الجريمة يعود الى رفض المجني عليه أنجاز معاملات غير أصولية للمتهم".

وأشار الى ان "المحكمة قد أصدرت حكما بإدانته استنادا لإحكام المادة 406 / 1/ أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت".

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