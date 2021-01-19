ديالى : اغلاق شعبة في ثانوية للبنات بعد تسجيل اصابتين بمرض كورونا

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قررت تربية ديالى اغلاق شعبة في ثانوية للبنات بعد تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في صفوف الطالبات .وقال مصدر في مديرية التربية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم أنه تم اغلاق شعبة في ثانوية / الاديبة / للبنات في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة بعد تسجيل اصابتين في صفوف الطالبات بمرض كورونا .واضاف ان قرار الاغلاق أجراء وقائي لمنع انتشار المرض وتسجيل اصابات جديدة .مبينا ان اغلاق الشعبة يستمر اسبوعين وفق الاجراءات المعتمدة من قبل دائرة صحة المحافظة ./انتهى

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