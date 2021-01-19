اجتماع نيابي مع وزير الكهرباء لمناقشـة تخصيصات مشروع قانون الموازنة العامـة

2021/01/19 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استضافت اللجنة المالية النيابية ، وزير الكهرباء ماجد حنتوش لمناقشة تخصيصات الوزارة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 .و أكدت اللجنة المالية ،خلال الاجتماع المنعقد في دار الضيافة ، انها سجلت توسعاً كبيراً في انفاق الوزارة الذي يحتاج إلى إعادة دراسة وتقنين بما يتلاءم وتوجه اللجنة النيابية في ضغط النفقات غير الضرورية مع تعظيم ايرادات الدولة من خلال تفعيل الجباية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ".وناقشت اللجنة ، مشاكل الوزارة منها موظفو العقود والاجور اليومية وقلة تجهيز الطاقة الكهربائية والذي لا يتناسب مع ما تم إنفاقه من أموال على قطاع الكهرباء ، حيث شددت اللجنة على ضرورة ان تذهب الاموال المخصصة في هذه الموازنة ، بعد اعادة النظر بحجمها ، إلى الأماكن التي تسهم بتطوير قطاع الطاقة بما يضمن زيادة ساعات التجهيز ، فضلاً عن صيانة خطوط النقل وإزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية ./انتهى5

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