اكثر من 20 وفاة بدولة واحدة نتيجة “لقاح كورونا فايزر”: “مختص عراقي” يتحدث عن آثار جانبية سبقت ذلك وتطورت!

2021/01/19 | 15:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يحقق الأطباء في النرويج في وفاة 23 مريضًا مسنًا تلقوا لقاح فيروس كورونا Pfizer / BioNTech ، ويبحثون في احتمال أن تكون ردود الفعل السلبية على اللقاح “قد ساهمت في نتائج قاتلة لدى بعض المرضى الضعفاء”.

ويقول اختصاصي الاوبئة والعقاقير زياد طارق، في تدوينة له على “فيسبوك”: ان الآثار الجانبية للقاح نادرة وعادة ما تكون خفيفة.



لكنها يمكن أن تشمل الحمى والغثيان ، والتي يمكن أن تكون خطيرة في المرضى الذين يعانون من مرض شديد وضعف.

واضاف: بعد الوفيات ، قام المعهد النرويجي للصحة العامة بتحديث دليل التطعيم الخاص بـ Covid-19 بنصائح أكثر تفصيلاً حول تطعيم كبار السن الذين يعانون من ضعف أو مرض عضال.

وتابع طارق: تنص التوجيهات الجديدة على أنه يجب على الأطباء تقييم كل مريض على حدة لتحديد ما إذا كانت فوائد التطعيم تفوق مخاطر أي آثار جانبية محتملة.

واشار الى انه حتى يوم الخميس الماضي ، تلقى 42000 شخص في النرويج جرعتهم الأولى من اللقاح.



كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى ، يكون كبار السن وأولئك في دور رعاية المسنين الذين يعانون من ظروف صحية أساسية في المرتبة الأولى في التطعيم ، لأنهم يواجهون خطرًا أكبر بكثير للإصابة بمرض خطير من Covid-19.

واوضح: لذلك من المتوقع أن تحدث وفيات قريبة من وقت التطعيم.



في النرويج ، يموت ما متوسطه 400 شخص كل أسبوع في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية طويلة الأجل ،” أشارت الأدوية النرويجية NOMA إلى أن جميع الوفيات التي تحدث خلال الأيام القليلة الأولى من التطعيم “يتم تقييمها بعناية” وتقديمها إلى السجل الصحي النرويجي ADR.

ونقل طارق، عن الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، يوم الإثنين ، قوله إن الوفيات يجب أن توضع في سياق السكان الذين حدثت فيها – دار لرعاية المسنين بها أفراد ضعفاء للغاية.

وفي حديثه في اجتماع اختيار حياة صحية سوداء لرجال الدين ، قال فوسي إن فهمه هو أن الوفيات تأتي بعد جرعة معززة من اللقاح عندما يكون هناك المزيد من الأعراض غير المحددة ، مثل الأوجاع والحمى والشعور بالضيق.

وأضاف فوسي “من المتصور أنه عندما يكون لديك فرد ضعيف للغاية ، مثل العديد من الأشخاص الموجودين في دور رعاية المسنين ، فإن هذا القدر من التوتر الذي يتعرضون له يمكن أن يضعهم في القمة”.

قال ستيفن إيفانز ، أستاذ علم الوبائيات الدوائية في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة ، إنه حتى الآن “لا يوجد دليل على أن أي صلة بين التطعيم والوفاة لدى هؤلاء المرضى المعرضين للخطر هي علاقة سببية”.

أخبر إيفانز مركز Science Media في المملكة المتحدة أنه عندما يتم تطعيم الأشخاص المعرضين لخطر الموت المرتفع ، “سيكون هناك عدد معين من الوفيات العرضية التي تحدث بعد وقت قصير من التطعيم”.

وقال إيفانز إن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تراقب عن كثب هذه الوفيات ، وهي قادرة على حساب “العدد المتوقع” للوفيات خلال فترات زمنية مختلفة.

وقال “لا نعرف حتى الآن ، لكن يبدو أن الأعداد المرصودة للوفيات ليست أعلى بشكل ملحوظ من الأرقام المتوقعة” ، مضيفًا أنه “لا داعي للقلق ، لكن الرضا عن النفس خطأ بنفس القدر”.

واتفق فوسي مع هذا التقييم ، قائلا إن السؤال الأول هو ما معدل الوفيات في دور رعاية المسنين لدى الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح مطلقًا.



قال “بمجرد أن تحصل على ذلك ، ستحصل على القاسم الحقيقي”.

وقال المعهد في بيان يوم الجمعة إنه من بين 23 حالة وفاة ، تم تقييم 13 حتى الآن من قبل وكالة الأدوية النرويجية والمعهد الوطني للصحة العامة.

قال سيغورد هورتيمو ، كبير الأطباء في وكالة الأدوية النرويجية ، إن التقييمات تشير إلى أن ردود الفعل السلبية الشائعة على لقاحات الرنا المرسال ، مثل الحمى والغثيان ، ربما تكون قد ساهمت في نتائج قاتلة في بعض المرضى الضعفاء.

وأضاف البيان “لا يمكننا استبعاد أن ردود الفعل السلبية للقاح التي تحدث في الأيام الأولى بعد التطعيم (مثل الحمى والغثيان) قد تسهم في مسار أكثر خطورة ونتائج مميتة في المرضى الذين يعانون من مرض كامن حاد”.

وقالت فايزر في بيان أرسل إلى شبكة سي إن إن يوم السبت إنها كانت على علم بالوفيات المبلغ عنها و “أفكارنا المباشرة مع العائلات الثكلى”

أضافت شركة Pfizer أنها تعمل مع NOMA لجمع كل المعلومات ذات الصلة.

وقالت فايزر في بيان: “أعطت السلطات النرويجية الأولوية لتحصين السكان في دور رعاية المسنين ، ومعظمهم من كبار السن يعانون من حالات طبية كامنة وبعضهم يعانون من أمراض قاتلة” ، مضيفة أن منظمة نوما قالت “عدد الحوادث حتى الآن.



ليس مقلقًا ويتوافق مع التوقعات “.

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