التربية تمدد فترة تسجيل الطلبة الذين لم يلتحقوا بالدوام للعام الدراسي الحالي

2021/01/19 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، تمديد فترة تسجيل الطلبة الذين لم يلتحقوا بالدوام للعام الدراسي الحالي (2020-2021) الى يوم الخميس (2021/2/11) ، نتيجةً للظروف التي يمر بها بلدنا جراء جائحة كورونا .

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