2021/01/19 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. مجلس الوزراء يصوت على 10 تشرين الأول موعداً للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. مجلس الوزراء يصوت على 10 تشرين الأول موعداً للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).