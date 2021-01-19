الصحة تسجل 823 إصابة بكورونا وشفاء 1813 حالة

2021/01/19 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 823 إصابة بكورونا جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1813 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت تسع حالات جديدة".

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