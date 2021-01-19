جسور وطرق جديدة بين شارع بنسلفانيا الواشنطوني وعواصم الشرق الأوسط

2021/01/19 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الموضوع المتعلق بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن التسريبات والترشيحات والتصريحات الواردة من إدارة بايدن "المستجدة" تتحدث بمجملها عن العودة إلى "حل الدولتين".

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