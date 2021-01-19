2021/01/19 | 15:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي يؤكد للسفير البريطاني أهمية معالجة الأزمة بين طهران وواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يؤكد للسفير البريطاني أهمية معالجة الأزمة بين طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يؤكد للسفير البريطاني أهمية معالجة الأزمة بين طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).