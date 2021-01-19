9 شركات رابحة ترفع مؤشر البورصة

2021/01/19 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ساهمت 9 شركات رابحة بإدخال مؤشر البورصة في المنطقة الخضراء.

وارتفع المؤشر، الثلاثاء، بنسبة 0.20%.

وتصدرت شركة نقل المنتجات النفطية الشركات الرابحة تلتها شركة فنادق المنصور.

ولم يخل المؤشر من الشركات الخاسرة اذا بلغت 3 شركات تصدرتها شركة فندق بابل تلتها شركة العراقية لانتاج البذور.

وجرت خلال الجلسة تداول 9,2 مليار سهم بقيمة 3,9 مليار دينار.

وتصدرت شركة المصرف العراقي الاسلامي الشركات من حيث التداول والقيمة بتداولها 9 مليار سهم بقيمة 3,6 مليار دينار.

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