الأعرجي للسفير البريطاني: أهمية العمل المشترك على إنهاء الخلافات الإيرانية الأمريكية

2021/01/19 | 15:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني في بغداد، السيد ستيفن هيكي.

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