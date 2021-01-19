2021/01/19 | 15:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سجلت الصحة الإماراتية بحسب صحيفة البيان الإماراتية وفاة 5 أشخاص خلال الساعات الماضية نتيجة اصابتهم بكوفيد 19.

واشارت الوزارة الإماراتية الي ان تم إجراء 163,049 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 3,311 حالة تعافي في عموم البلاد خلال الفترة الماضية.

وكانت هيئة الصحة بدبي قد أعلنت استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لــ كوفيد-19، التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 24 ساعة..الإمارات تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا 7 SKY TV.

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