مدير مصرف الرافدين يعلن خبراً ساراً بشأن فوائد القروض

2021/01/19 | 15:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، اليوم الثلاثاء، تهيئة جميع المستلزمات لانجاح عمل المصرف فيما يتعلق بالقروض والسلف والرواتب.

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