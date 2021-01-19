مكتب الكاظمي يوضح قرار مجلس الوزراء في تحديد موعد جديد للانتخابات

2021/01/19 | 15:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، واستضاف خلالها رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

واكد المجلس بحسب البيان "مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها".

وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت في وقت سابق تمديد موعد الانتخابات الى 16 من تشرين الأول المقبل بدلاً من السادس من حزيران.





عمار المسعودي

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