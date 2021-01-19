الذكرى الـ 18 لتأسيس PUKmedia

2021/01/19 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطفئ موقع PUKmedia، شمعته الـ 18 في ذكرى تأسيسه، والذي يصادف يوم الجمعة المقبل الموافق 2021/1/22.

وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة لانفسنا ولقرّاءنا الاعزاء ومتابعينا، ونعرب عن شكرنا وإمتنانا لجميع الشخصيات والاطراف التي بعثت لنا ببرقيات التهئنة بالمناسبة، ونتعهد بالمضي على ايصال الخبر والمعلومة الدقيقة بمصداقية ومسؤولية في سبيل خدمة الاعلام وايصال المعلومة الصحيحة وتطوير الصحافة الكوردية والعربية.

وفي ذكرى تأسيس موقعنا الموقر نود أن نبيّن، أنه لن تجري مراسيم إحتفال رسمية بالمناسبة، نظراً للظروف التي يمر بها اقليم كوردستان لمواجهة جائحة كورونا واتباع الاجراءات الوقائية والصحية.

كادر PUKmedia

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