2021/01/19 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اليوم الثلاثاء 19/1/2021، ان نسبة الذين يحق لهم الانتخاب، وفق ما اعلنته وزارة التخطيط من ارقام تعود لسنة ٢٠٢٠، كالاتي:

بلغ عدد سكان العراق، لعام ٢٠٢٠ "٤٠" مليونا و١٥٠ الف نسمة.

يشكّل الذين بعمر ١٨ سنة فاكثر ٥٣٪؜ منهم، اي ان عدد هذه الفئة العمرية يصل الى ٢١ مليون و٢٧٢ الف نسمة.

واضافت الوزارة، اما في عام ٢٠٢١ وهو عام الانتخابات، فسيدخل مواليد ٢٠٠٣ في السن الانتخابي ١٨ سنة وعددهم ٩٠٠ الف نسمة، وبهذا يصبح عدد الذين بعمر ١٨ سنة فما فوق ٢٢ مليون و١٧٠ الف نسمة يشكلون نسبة ٥٥.٢٪؜ من مجموع سكان العراق".

PUKmedia اعلام وزارة التخطيط

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط العراقية تعلن نسبة الذين يحق لهم الانتخاب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط العراقية تعلن نسبة الذين يحق لهم الانتخاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).