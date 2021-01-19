مجلس الوزراء يصوت على العاشر من تشرين الأول موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/19 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس الوزراء على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وخلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صوت مجلس الوزراء بالاجماع على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وكان مجلس المفوضين قد اقترح في وقت سابق تحديد العاشر من تشرين الاول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

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