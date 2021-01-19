الحداد يبحث مع وزارة الخارجية تخصيصاتها المالية في الموازنة

2021/01/19 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، اليوم الثلاثاء، مع وزارة الخارجية تخصيصاتها المالية في موازنة 2021.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد ترأس اليوم الثلاثاء 2021/1/19 إجتماعاً مع لجنة العلاقات الخارجية النيابية مع الكادر المتقدم لوزارة الخارجية في مقر اللجنة بحضور رئيس اللجنة النائب شيركو ميرويس وأعضاء اللجنة، ووكلاء وزارة الخارجية ورؤساء الدوائر والأقسام والمدراء العامين ومعاونيهم، وجرى خلال الإجتماع بحث ومناقشة التخصيصات المالية لوزارة الخارجية من قانون الموازنة الإتحادية لعام2021".

واشار الحداد، بحسب البيان، الى "أهمية مراعاة الظرف الحالي للبلاد والأزمة الإقتصادية ويجب مراجعة حجم النفقات وتقليصها بما ينسجم مع المتطلبات المهمة لأداء مهام الوزارات وممارسة أعمالها".

واشاد، بـ"دور وزارة الخارجية وتنشيط دور الدبلوماسية العراقية في المحافل الدولية لتعزيز العلاقات مع الدول العالم من خلال عمل السفارات والبعثات، فيما دعا نائب رئيس المجلس الوزارات إلى إستثمار التعاون مع اللجان النيابية لمعالجة المشاكل والمعوقات وإعداد موازنات واقعية للوزارات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتفادي العجز المالي".

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