2021/01/19 | 16:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية والحشد الشعبي ينفذان عملية تفتيش جنوب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية والحشد الشعبي ينفذان عملية تفتيش جنوب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).