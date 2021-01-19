أربيل يستأنف قرار البطاقة الحمراء ضد محترفه البرازيلي

2021/01/19 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أعلن نادي اربيل الرياضي، انه قدم استئنافاً لإلغاء البطاقة الحمراء التي اشهرت ضد محترفه البرازيلي ايرتون.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي اربيل تقدم باستئناف لدى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم حول البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب برازيلي ايرتون في مباراة الفريق امام القوة الجوية”.

واوضح أن “مقاطع الفيديو اظهرت عدم صحة البطاقة الحمراء والقرار يبقى للجنة الحكام لرفع البطاقة الحمراء عن اللاعب ايرتون ليكون متاحا في المباراة القادمة أمام نادي الحدود”.

وخسر اربيل امام القوة الجوية بثلاثة أهداف دون اهداف.



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