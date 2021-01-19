الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021

2021/01/19 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

خفضت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 300 الف الى اكثر من 5 ملايين برميل يوميا.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم (19 كانون الثاني 2021)، أن الوكالة تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 96.6 مليون برميل يوميا العام الجاري.

وقالت الوكالة إن التباطؤ في تعافي الطلب سيتأثر بعمليات الإغلاق التي طبقت الآن في عدد من البلدان، والتي سيكون لها تأثير سلبي على سوق الوقود.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن المعروض النفطي العالمي في عام 2021 سينمو بمقدار مليون برميل يوميا بعد انخفاض 6.6 مليون برميل يوميا في عام 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى اتفاق "أوبك+".

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