تونس: من حق الشعب ان يحتج - منير الضاوي

2021/01/19 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_الضاوي واشتعلت شرارة الانتفاضة من جيد في العديد من المناطق واتخذت اشكالا عنيفة تحدت من خلالها الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان فتواصلت المواجهات بين الشباب المحتج وأجهزة البوليس في عمليات كر وفر الى منتصف الليل كما شهدت البلاد مسيرات في وضح النهار رغم منع التجمعات والتظاهرات وكالعادة اعتمد النظام -المشغول بالتحويرات الوزارية لحل تناحره الرجعي اعتمد الحل الامني فعنّف المتظاهرين واعتقل اكثر من 700 شابا اغلب ......





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