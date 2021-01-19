السجن 6 سنوات بحق رئيس هيأة التقاعد السابق بسبب تهم تتعلق بالفساد

2021/01/19 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، الحكم

بالسجن ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد

السابق، بعد اكمال التحقيق واحالة

القضية من قبل لجنة مكافحة الفساد

والجرائم المهمة.

وقال المصدر، إن "محكمة جنايات مكافحة

الفساد ال

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