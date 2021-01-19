حزب بارزاني يعلق على قرار تأجيل الانتخابات

2021/01/19 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل…

أبدى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، تأييده لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى 10 من تشرين الأول.

وقال سلام لـ/ المعلومة/ إن “تأجيل الانتخابات قرار جيد، قياسا بعدم الاستعداد الكافي، وأيضا عدم توفر الظروف الملائمة لنجاح العملية الانتخابية”.

وأضاف أنه “يجب العمل على توفير البيئة المناسبة، من حيث تحديث أكبر نسبة عالية من سجلات الناخبين، وإعادة العوائل النازحة لمناطقها، وتسوية الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وغيرها من المواضيع التي تسهم في نجاح الانتخابات”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه اليوم تأجيل الانتخابات بشكل رسمي، وتحديد 10 من تشرين الأول موعدا جديدا لإجرائها.



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