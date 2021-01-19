2021/01/19 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الفيلم الوثائقي "الاحذية الضائعة" اخراج رفيق فؤاد يار احمدي وتوماسو آراميني بجائزة افضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان السينما الهندية الدولي.

وقال مخرج الفيلم يار احمدي لـ PUKmedia ان فيلم "الاحذية الضائعة" يبحث في تاريخ الحركة الشيوعية في ايطاليا في اعوام 1960-1970-1980 في ايطاليا حول تجارب ارماندو لانزا العضو السابق لحزب (بريكاد الاحمر) الايطالي الذي كان قد قرر الوقوف في وجه الناتو.

واضاف يار احمدي، اقدر كل من ساعدني من الاصدقاء في انتاج هذا الفيلم وهم كل من (باريسيفال ريباراتو، اوزينيو يعني، ليوناردو كارانو ورومانو سكوالين).

وكان فيلم "الاحذية الضائعة" قد حاز على جائزة تقديرية خاصة في مهرجان اثينا السينمائي.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاحذية الضائعة" يفوز بجائزة افضل فيلم وثائقي في الهند) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاحذية الضائعة" يفوز بجائزة افضل فيلم وثائقي في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).