الكهرباء تؤكد استهداف أبراج وخطوط نقل للطاقة ومحطات تحويلية في 4 مدن

2021/01/19 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان عن وزارة الكهرباء

استهدافات كبيرة وممنهجة تطال ابراج وخطوط نقل الطاقة والمحطات التحويلية في ديالى ،وكركوك،وجرف الصخر،والقائم.

بغداد _اعلام وزارة الكهرباءالثلاثاء ١٩ كانون الثاني ٢٠٢١

في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الكهرباء ومنتسبيها جهوداً كبيرة لتوفير افضل الخدمات من الطاقة الكهربائية الى المواطنين الكرام،يعاود الاٍرهاب من جديد لينشر التخريب عبر استهدافه لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف، والمحطات المتنقلة ١٣٢/٣٣ في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والانبار.

وعليه تود الوزارة ان تعلم المواطنين الكرام بحدوث استهداف ارهابي واعمال تخريبية للخطوط الناقلة في مساء يوم الاثنين الموافق ١٨ كانون الثاني الجاري من عام ٢٠٢١ ، حيث ان استهداف الخطوط ادى الى،١- انفصال خط كركوك - منصورية الغازية ٤٠٠ ك.



ف من الجهتين بعد سقوط البرج رقم ١٣١.٢- انفصال خط ديالى - كركوك ٤٠٠ ك.



ف بعد سقوط البرج رقم (٢٣٥- ٢٣٧)٣- حرق ثلاث متنقلات في ديالى من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد الاشتباك مع قوة من الشرطة وتهديد العاملين فيها واعتقالهم والافراج عنهم فيما بعد اي بعد ساعات.

٤-انفصال خط شرق كربلاء_مسيب الحرارية وسقوط ابراج في منطقة جرف الصخر/هور حسين.

وبناءا على هذا التخريب خرجت اجزاء كبيرة من خطوط ومحطات نقل وتوزيع الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك فضلا عن اجزاء اكبر في محافظتي ديالى وصلاح الدين وحدوث إطفاء تام لاقضية قرة تبه وجلولاء.

ان هذه الاعمال مجتمعة من حرق للمتنقلات وإسقاط للابراج أدى الى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي.ومن خلال ما تقدم تهيب الوزارة بالمواطنين والقوى الأمنية المحافظة على ممتلكات الشبكة الكهربائية الوطنية،والتبليغ عن اي اعمال مشبوهة تروم الضرر بالمال العام، لان تخريبها يضر بأبناء الشعب العراقي الكريم وحرمانه من نعمة التيار الذي يمثل عَصّب الحياة وركن اساس لايمكن الاستغناء عنه.

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