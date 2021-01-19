مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشأن فئة من الموظفين وقروض الوحدات السكنية وقيمتها

2021/01/19 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحفي عقده في بغداد

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم : تمديد موعد الانتخابات موضوع حساس وأساسي للحكومة

مجلس الوزراء استضاف امين العاصمة لمناقشته حول مشروع نهضة بغداد

الكاظمي طالب أمين بغداد بوضع خطط كاملة لإكساء شوارع واحياء العاصمة

ناظم: حملة نهضة بغداد تتضمن إكساء 16 مليون متر مربع في أحياء ومحلات بالعاصمة

مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين بصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب ، الاستمرار بالتنسيب جاء لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق

مفوضية الانتخابات ستعلن جدولاً للعمليات في التاسع والعشرين من الشهر الجاري

المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن تفعيل لجنة قروض مبادرة البنك المركزي

قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون من دون فوائد وبمبلغ قدره 75 مليون دينار

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