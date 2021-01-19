الأمن القومي العراقي يبحث تعزيز التعاون الأمني والاستخباري مع بريطانيا

2021/01/19 | 17:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، وبحث معه تعزيز التعاون الأمني والاستخباري في مكافحة الإرهاب.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأعرجي بحث مع السفير البريطاني، سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تكثيف الجهود الدولية، لتجنيب المنطقة …

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