ناظم يؤكد تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي

2021/01/19 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي.واشار ناظم الى ان قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون بدون فائدة./انتهى7

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