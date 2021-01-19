البرلمـان يحدد السبت المقبل موعدا لاستجواب رئيس هيئة الاتصالات

2021/01/19 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت رئاسة مجلس النواب ، تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الاتصالات والاعلام في جلسة يوم السبت المقبل الموافق 23 من كانون الثاني الحالي./انتهى5

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