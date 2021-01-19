تمديد التسجيل البايومتري للانتخابات العراقية

2021/01/19 | 17:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد قرر تمديد التسجيل البايومتري....

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