2021/01/19 | 17:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيات الفساد المركزية تصدر حكم على رئيس هيئة التقاعد السابق بالسجن ست سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنيات الفساد المركزية تصدر حكم على رئيس هيئة التقاعد السابق بالسجن ست سنوات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنيات الفساد المركزية تصدر حكم على رئيس هيئة التقاعد السابق بالسجن ست سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).