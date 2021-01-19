الحشد الشعبي ينجز تأمين وتطهير ثلاث قرى شمال شرقي ديالى

2021/01/19 | 17:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، انجاز تأمين وتطهير ثلاث قرى في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.وذكر الحشد في بيان، ان”قطعات اللواء ٢٨ بالحشد الشعبي، انجزت تطهير اكثر من 10 كم في قضاء خانقين خلال عملية أمنية انطلقت صباح اليوم”.واضافت، انها”تمكنت القوات من تفتيش قرى سيد ابراهيم والقرامين وبابا محمود وذلك في سياق تعقب فلول “داعش” الإرهابي وتأمين المناطق”.

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