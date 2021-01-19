الصحة تكشف معنى “الاستخدام الطارئ” للقاح كورونا في العراق

2021/01/19 | 17:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن معنى الاستخدام الطارئ للقاح كورونا في العراق.وقالت مدير اعلام الصحة ربى فلاح في حديث تلفزيوني، ان” اقرار الهيئة الوطنية خطوة نحو شراء اللقاحات”، مبينة ان” معنى الاستخدام الطارىء هو الحصول على اللقاحات بسرعة”.واضاف: “حجزنا نحو 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر ونتواصل مع شركات الأدوية لشراء اللقاحات”.

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