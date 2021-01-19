بالوثيقة.. البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هياة الاعلام والاتصالات

2021/01/19 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة من مجلس النواب، عن تحديد موعد استجواب رئيس هياة الاعلام والاتصالات في يوم السبت 21/ كانون الثاني /2021.

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