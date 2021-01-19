العراق والسعودية يبحثان مسارات التعاون بين جامعات البلدين

2021/01/19 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري تطوير مسارات التعاون بين جامعات البلدين.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري وناقشا تطوير مسارات التعاون بين جامعات البلدين”.

وأكد عبد الصاحب خلال اللقاء، على “ضرورة توفير المنح الدراسية المتبادلة وصياغة مرتكزات العمل الأكاديمي المشترك”.

بدوره رحب السفير بدعوة العراق الى “عقد مؤتمر عربي لمراجعة الاستراتيجيات التعليمية والإفادة من مؤشرات التعليم الرقمي في العالم في مرحلة ما بعد الجائحة”، مؤكدا “المضي باتجاه التنسيق والتواصل بين الجامعات العراقية ونظيراتها السعودية لتحقيق ما يخدم الأهداف المشتركة”.

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