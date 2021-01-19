2021/01/19 | 17:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الفتح يؤكد: حكومة الكاظمي تحاول التنصل عن اجراء الانتخابات المبكرة

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحاول التملص من اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال كريم ان “عدد كبير من المواطنين لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية حتى الان، فضلا عن عدم استلام البطاقات البايومترية”، لافتا الى ان “الحكومة عاجزة عن توفير المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي تحاول التملص من اجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا ان “الكاظمي وفريقه الاستشاري لم يقدموا النصح الإيجابي لإجراء الانتخابات”.

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