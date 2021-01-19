رسول: ما حدث ليلة أمس في بابل تخريب لأحد أبراج الكهرباء (صور)

2021/01/19 | 17:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

207 مشاهدة

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء، يحيى رسول، الثلاثاء، ان مجموعة من العناصر الخارجة عن القانون قامت بعملية تخريبية استهدفوا خلالها أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة الحي العسكري في جرف النصر.

جاء ذلك في تغريدة لرسول، على "تويتر" اليوم، (19 كانون الثاني 2021)، أوضح فيها "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر عن تعرض القطعات الأمنية شمال بابل الى اعتداء ليلة أمس".

وأضاف: "نؤكد ان ما حدث كان عبارة عن قيام مجموعة من العناصر الخارجة عن القانون بعملية تخريبية، استهدفوا خلالها أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة الحي العسكري في جرف النصر".

وتابع، "وقد أحدث ذلك اضرارا بأبراج الطاقة الكهربائية ولم يخلف ذلك أية اضرار بشرية"، داعيا "وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم التسرع في نشر أي اخبار إلا بعد التأكد من المصادر الموثوقة، لعدم أرباك الرأي العام من خلال بث الاشاعات المغرضة".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر امني، قيام جهات مجهولة بالتعرض لابراج الطاقة الكهربائية في بابل ليلة امس.

وقال المصدر في حديث لـNRT عربية، اليوم (19 كانون الثاني 2021) أن "أبراج الكهرباء في بابل تعرضت إلى إعتداء وتخريب من قبل جهات ارهابية مجهولة لغاية الان".

وأكدت مصادر محلية في بابل سماع اصوات لطيران جوي في المحافظة ليلة امس بالتزامن مع وقوع عدة انفجارات لم يتم تحديدها موقعها.

من جهتها علقت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بشأن الانباء التي أشارت إلى تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس.

وقالت الخلية في بيان لها، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس الاثنين".

وأضاف البيان ان "الخلية دعت وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام".

وكان موقع "الحرة " الأميركي، قد نقل عن مصادر قولها إن " ثلاثة انفجارات وقعت بناحية جرف الصخر، ليل الاثنين الثلاثاء، داخل مواقع تابعة لكتائب حزب الله وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين"ـ فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار واحد على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقي تسبب بمقتل وإصابة عدد من الجنود.

من جهته، نفى متحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، في تصريح صحفي، علم القيادة بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: ما حدث ليلة أمس في بابل تخريب لأحد أبراج الكهرباء (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: ما حدث ليلة أمس في بابل تخريب لأحد أبراج الكهرباء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).