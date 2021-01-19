أميركا بايدن تريد “قيادة العالم” لكنها تواجه تحديات ملحة

2021/01/19 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن جو بايدن أن “أميركا عادت وهي مستعدة لقيادة العالم”، لكن عزمه على إعادة بلاده إلى صفوف المجتمع الدولي بعدما أبعدها دونالد ترامب عنه سيصطدم بتحديات شائكة في مواجهة الصين وإيران وروسيا.وقال الرئيس المنتخب في نهاية الأسبوع لدى تعيين مسؤولين جدد في وزارة الخارجية “أميركا أقوى عندما تتعاون مع […]

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