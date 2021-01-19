2021/01/19 | 17:55 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يصادف الاقتراح الروسي مع إصدار الصحافي الهندي الباكستاني البريطاني، ديليب هيرو، الأسبوع الماضي، نسخة محدثة من كتابه "الحرب الباردة في العالم الإسلامي: السعودية وإيران وصراع التفوق".
ومع أن الكتاب منحاز للإيرانيين، شأنه شأن معظم المطبوعات والإعلام في الغرب، إلا أنه يستعرض العلاقات بين السعودية وإيران بشكل توثيقي..
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ومع أن الكتاب منحاز للإيرانيين، شأنه شأن معظم المطبوعات والإعلام في الغرب، إلا أنه يستعرض العلاقات بين السعودية وإيران بشكل توثيقي..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من افترى على من.. السعودية أم إيران؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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