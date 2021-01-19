من افترى على من.. السعودية أم إيران؟  

2021/01/19 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف الاقتراح الروسي مع إصدار الصحافي الهندي الباكستاني البريطاني، ديليب هيرو، الأسبوع الماضي، نسخة محدثة من كتابه "الحرب الباردة في العالم الإسلامي: السعودية وإيران وصراع التفوق".ومع أن الكتاب منحاز للإيرانيين، شأنه شأن معظم المطبوعات والإعلام في الغرب، إلا أنه يستعرض العلاقات بين السعودية وإيران بشكل توثيقي..

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