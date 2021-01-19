وزارة الكهرباء تفصح عن حجم الخسائر التي خلفتها ’الاستهدافات الممنهجة’ الأخيرة

2021/01/19 | 17:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّقت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، بشأن الاستهدافات الأخيرة التي طالت خطوط نقل ومحطات تحويلية في عدة محافظات عراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته 7sky، إنه “في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الكهرباء ومنتسبيها جهوداً كبيرة لتوفير افضل الخدمات من الطاقة الكهربائية الى المواطنين الكرام، يعاود الاٍرهاب من جديد لينشر التخريب عبر استهدافه لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف، والمحطات المتنقلة ١٣٢/٣٣ في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والانبار”.

وأضاف، “وعليه تود الوزارة أن تعلم المواطنين الكرام بحدوث استهداف إرهابي وأعمال تخريبية للخطوط الناقلة في مساء يوم الإثنين الموافق ١٨ كانون الثاني الجاري من عام ٢٠٢١ ، حيث أن استهداف الخطوط أدى إلى التالي”:

١- انفصال خط كركوك – منصورية الغازية ٤٠٠ ك.



ف من الجهتين بعد سقوط البرج رقم ١٣١.

٢- انفصال خط ديالى – كركوك ٤٠٠ ك.



ف بعد سقوط البرج رقم (٢٣٥- ٢٣٧)

٣- حرق ثلاث متنقلات في ديالى من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد الاشتباك مع قوة من الشرطة وتهديد العاملين فيها واعتقالهم والافراج عنهم فيما بعد اي بعد ساعات.

٤-انفصال خط شرق كربلاء_مسيب الحرارية وسقوط ابراج في منطقة جرف الصخر/هور حسين.

وتابع البيان، “وبناء على هذا التخريب خرجت أجزاء كبيرة من خطوط ومحطات نقل وتوزيع الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك فضلا عن أجزاء أكبر في محافظتي ديالى وصلاح الدين وحدوث إطفاء تام لاقضية قرة تبه وجلولاء”.

وبين، أن “هذه الأعمال مجتمعة من حرق للمتنقلات وإسقاط للابراج أدى الى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي”.

وأشار إلى أنه “ومن خلال ما تقدم تهيب الوزارة بالمواطنين والقوى الأمنية المحافظة على ممتلكات الشبكة الكهربائية الوطنية،والتبليغ عن اي اعمال مشبوهة تروم الضرر بالمال العام، لان تخريبها يضر بأبناء الشعب العراقي الكريم وحرمانه من نعمة التيار الذي يمثل عَصّب الحياة وركن اساس لايمكن الاستغناء عنه”.

وتعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظتي ديالى وكركوك، إلى أعمال تخريبية، تسببت بإطفاء تام للتيار الكهربائي في بعض المحافظات.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح لـ “ناس” (19 كانون الثاني 2021)، إن “خطوط نقل الطاقة الى ديالى وكركوك وكذلك ومنصورية كركوك تعرضت الى عمليات تخريبية، بالإضافة إلى عمليات التفجير التي استهدفت الأبراج في جلولاء من قبل تنظيم داعش”.

وأضاف موسى، أن “هذه الاعتداءات تسبب بإطفاء تام للتيار الكهربائي في محافظتي نينوى وكركوك، فضلا عن مساحات واسعة من ديالى وصلاح الدين”.

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