عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم : تمديد موعد الانتخابات موضوع حساس وأساسي للحكومة

2021/01/19 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

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– المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم : تمديد موعد الانتخابات موضوع حساس وأساسي للحكومة.

– ناظم: الكاظمي طالب أمين بغداد بوضع خطط كاملة لإكساء شوارع واحياء العاصمة.

– ناظم: مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين بصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب.

– ناظم: الاستمرار بالتنسيب جاء لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق.

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