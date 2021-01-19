رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع ماندزوكيتش

2021/01/19 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ميلان، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش خلال صفقة مجانية.

وقال ميلان، في بيان على موقعه الرسمي، إن النادي وقع عقدًا مع ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأشار الروسونيري إلى أن المهاجم الكرواتي سيرتدي القميص رقم 9 رفقة ميلان.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن راتب ماندزوكيتش مع ميلان سيكون 1.5 مليون يورو حتى نهاية الموسم.

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