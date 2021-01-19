أتلتيكو وتوتنهام يتنافسان على نجم ريال مدريد المتألق

2021/01/19 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل ناديا أتلتيكو مدريد وتوتتنهام هوتسبير في سباق للتعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في صفوف ريال مدريد هذا الموسم.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن هناك صراعًا بين أتلتيكو وتوتنهام للتعاقد مع لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد.

وينتهي عقد فاسكيز مع الميرنجي عقب الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في شهر يناير / كانون ثانٍ الجاري.

وذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد قدم عرضًا واحدًا لفاسكيز من أجل التجديد، لكن اللاعب رفضه ووصفه بأنه غير مقنع.

ويعيش فاسكيز حالة من التألق مع الميرنجي هذا الموسم، سواء في مركز الجناح أو الظهير الأيمن.

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